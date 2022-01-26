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"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж - РИА Новости, 26.01.2022
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж
Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:35
2022-01-26T18:35
2022-01-26T18:35
шоубиз
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа артистка выложила в социальные сети.Мнения поклонников разделились. Одним пользователям пришлись по вкусу эксперименты звезды с внешностью.Другие подписчики решили, что образ состарил артистку.Яркие парики и разноцветные волосы – тренд среди молодых блогеров и тиктокеров. Однако, все больше звезд стремится приобщиться к модным тенденциям. Николай Басков также на время обновлял имидж – он сделал себе черный маникюр и татуировку на шее.
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алена апина, знаменитости, шоу-бизнес
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж
Апина кардинально сменила имидж и удивила новым цветом волос