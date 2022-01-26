https://ria.ru/20220126/apina-1769668508.html

"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж

"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж - РИА Новости, 26.01.2022

"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж

Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:35

2022-01-26T18:35

2022-01-26T18:35

шоубиз

алена апина

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа артистка выложила в социальные сети.Мнения поклонников разделились. Одним пользователям пришлись по вкусу эксперименты звезды с внешностью.Другие подписчики решили, что образ состарил артистку.Яркие парики и разноцветные волосы – тренд среди молодых блогеров и тиктокеров. Однако, все больше звезд стремится приобщиться к модным тенденциям. Николай Басков также на время обновлял имидж – он сделал себе черный маникюр и татуировку на шее.

https://ria.ru/20220126/lazarev-1769593883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алена апина, знаменитости, шоу-бизнес