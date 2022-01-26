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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220126/apina-1769668508.html
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж - РИА Новости, 26.01.2022
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж
Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:35
2022-01-26T18:35
шоубиз
алена апина
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа артистка выложила в социальные сети.Мнения поклонников разделились. Одним пользователям пришлись по вкусу эксперименты звезды с внешностью.Другие подписчики решили, что образ состарил артистку.Яркие парики и разноцветные волосы – тренд среди молодых блогеров и тиктокеров. Однако, все больше звезд стремится приобщиться к модным тенденциям. Николай Басков также на время обновлял имидж – он сделал себе черный маникюр и татуировку на шее.
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алена апина, знаменитости, шоу-бизнес
18:35 26.01.2022
 
"Побыть Мальвинкой?": Апина кардинально сменила имидж

Апина кардинально сменила имидж и удивила новым цветом волос

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алена Апина
Певица Алена Апина - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Алена Апина кардинально сменила имидж – певица примерила яркий фиолетовый цвет волос. Его выгодно оттеняло узкое черное платье в пол. Фотографию нового образа артистка выложила в социальные сети.

"Может побыть Мальвинкой? Подумаю!" – написала Апина.

Мнения поклонников разделились. Одним пользователям пришлись по вкусу эксперименты звезды с внешностью.

"Вам очень идет такой образ", "Фигурка – отпад!", "Очень красивая", – написали в комментариях.

Другие подписчики решили, что образ состарил артистку.

"Цвет волос не по масти", "Баба Алена", "Вот этот воротник-пончо как-то пристарело выглядит", – отметили пользователи.

Яркие парики и разноцветные волосы – тренд среди молодых блогеров и тиктокеров. Однако, все больше звезд стремится приобщиться к модным тенденциям. Николай Басков также на время обновлял имидж – он сделал себе черный маникюр и татуировку на шее.
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