https://ria.ru/20220126/antisemitizm-1769611316.html
Генсек ООН заявил об "антисемитских клише" среди противников вакцинации
Генсек ООН заявил об "антисемитских клише" среди противников вакцинации - РИА Новости, 26.01.2022
Генсек ООН заявил об "антисемитских клише" среди противников вакцинации
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об участившихся случаях превращения теорий заговора в "антисемитские клише" - в качестве примера он упомянул об акциях людей, РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:27
2022-01-26T14:27
2022-01-26T14:27
религия
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москва
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юрий каннер
антониу гутерреш
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об участившихся случаях превращения теорий заговора в "антисемитские клише" - в качестве примера он упомянул об акциях людей, выступающих против вакцинации и носящих при этом желтую шестиконечную звезду.По его словам, антисемитизм, старейшая форма ненависти и предубеждений, вновь возрождается, почти каждый день приходят новые сообщения об оскорблениях и нападениях на евреев, об осквернениях кладбищ и синагог."Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", - сказал Гутерреш на церемонии в память о жертвах Холокоста.Ранее в московском театре Et Cetera состоялось вручение премии "ТЭФИ - Летопись победы", в состав жюри которой вошел актер театра и кино Егор Бероев. На церемонии он выступил с речью в поддержку граждан, не сделавших прививку от коронавируса, сказав, что они могут подвергаться дискриминации. По словам актера, сам он не делал прививку. Он также прикрепил на лацкан пиджака желтую шестиконечную звезду, схожую с теми, которые предписывались для ношения евреям в гетто во время Второй мировой войны – такие звезды стали одним из символов Холокоста.Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер выразил готовность лично провести для Бероева экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны и ограничительными мерами для непривитых от коронавируса людей.
https://ria.ru/20220121/antisemitizm-1768887862.html
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оон, москва, et cetera, российский еврейский конгресс, егор бероев , юрий каннер, антониу гутерреш
ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об участившихся случаях превращения теорий заговора в "антисемитские клише" - в качестве примера он упомянул об акциях людей, выступающих против вакцинации и носящих при этом желтую шестиконечную звезду.
По его словам, антисемитизм, старейшая форма ненависти и предубеждений, вновь возрождается, почти каждый день приходят новые сообщения об оскорблениях и нападениях на евреев, об осквернениях кладбищ и синагог.
"Мы видим много других современных проявлений многовековой ненависти. Мы чувствуем это в поразительной регулярности, с которой теории заговора превращаются в гнусные антисемитские клише. Мы видим это в том, как протестующие против жизненно важных вакцин проводят демонстрации с надетой желтой звездой", - сказал Гутерреш на церемонии в память о жертвах Холокоста.
Ранее в московском театре Et Cetera состоялось вручение премии "ТЭФИ - Летопись победы", в состав жюри которой вошел актер театра и кино Егор Бероев. На церемонии он выступил с речью в поддержку граждан, не сделавших прививку от коронавируса, сказав, что они могут подвергаться дискриминации. По словам актера, сам он не делал прививку. Он также прикрепил на лацкан пиджака желтую шестиконечную звезду, схожую с теми, которые предписывались для ношения евреям в гетто во время Второй мировой войны – такие звезды стали одним из символов Холокоста.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер выразил готовность лично провести для Бероева экскурсию по связанным с Холокостом местам в Москве, чтобы объяснить ему разницу между массовым уничтожением евреев во время Второй мировой войны и ограничительными мерами для непривитых от коронавируса людей.