https://ria.ru/20220125/zaschita-1769479301.html

В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев

В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев - РИА Новости, 25.01.2022

В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев

МВД РФ предложило ввести как один из видов убежища новый институт - "временную защиту", это нужно для реагирования на ситуации, как с исходом граждан Украины в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:38

2022-01-25T17:38

2022-01-25T17:53

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ предложило ввести как один из видов убежища новый институт - "временную защиту", это нужно для реагирования на ситуации, как с исходом граждан Украины в Россию в 2014 году, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В целях своевременного реагирования на подобные ситуации (как в 2014 году - ред.) вводится новый институт – "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в пояснительной записке.В самом тексте законопроекта уточняется, что будет подниматься под термином "временная защита": она будет предоставляться гражданам, соответствующим критериям беженца-кандидата на временное убежище, "в связи с экстренным массовым прибытием их в РФ".Решения о предоставлении временной защиты или об ее утрате будут принимать территориальные органы внутренних дел. Сроки действия временной защиты будут определяться правительством РФ.В пояснительной записке конкретизируется, о каких ситуациях идет речь: "Учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, прибывавших на территорию Российской Федерации в 2014 году в экстренном массовом порядке, в законопроекте также предусмотрены положения, направленные на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их гражданской принадлежности (обычного места жительства)".

https://ria.ru/20210224/putin-1598729546.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759062918.html

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россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр