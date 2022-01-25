17:38 25.01.2022 (обновлено: 17:53 25.01.2022)
В МВД предложили ввести институт "временной защиты" для беженцев
В МВД предложили ввести "временную защиту" для ситуаций наподобие событий 2014 года
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ предложило ввести как один из видов убежища новый институт - "временную защиту", это нужно для реагирования на ситуации, как с исходом граждан Украины в Россию в 2014 году, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях своевременного реагирования на подобные ситуации (как в 2014 году - ред.) вводится новый институт – "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в пояснительной записке.
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В самом тексте законопроекта уточняется, что будет подниматься под термином "временная защита": она будет предоставляться гражданам, соответствующим критериям беженца-кандидата на временное убежище, "в связи с экстренным массовым прибытием их в РФ".
Решения о предоставлении временной защиты или об ее утрате будут принимать территориальные органы внутренних дел. Сроки действия временной защиты будут определяться правительством РФ.
В пояснительной записке конкретизируется, о каких ситуациях идет речь: "Учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, прибывавших на территорию Российской Федерации в 2014 году в экстренном массовом порядке, в законопроекте также предусмотрены положения, направленные на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их гражданской принадлежности (обычного места жительства)".
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