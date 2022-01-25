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Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов
Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов - РИА Новости, 25.01.2022
Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов
Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:14
2022-01-25T12:14
2022-01-25T14:42
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.Он также рекомендовал верхней палате рассмотреть документ на заседании 26 января. Ранее это призвал сделать и комитет по соцполитике. Госдума одобрила законопроект 18 января.В итоге пожизненное заключение будет распространяться на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html
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общество, совет федерации рф, россия
12:14 25.01.2022 (обновлено: 14:42 25.01.2022)
Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов
Профильный комитет Совета Федерации поддержал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.
Он также рекомендовал верхней палате рассмотреть документ на заседании 26 января. Ранее это призвал сделать и комитет по соцполитике. Госдума одобрила законопроект 18 января.
В итоге пожизненное заключение будет распространяться на:
—педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
—случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
—ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК
.
Инициативу об ужесточении наказания внесли после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме
. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.