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Владелец WeChat опроверг сообщения о блокировке аккаунта премьера Австралии

Владелец WeChat опроверг сообщения о блокировке аккаунта премьера Австралии - РИА Новости, 25.01.2022

Владелец WeChat опроверг сообщения о блокировке аккаунта премьера Австралии

Китайская инвестиционная компания Tencent, владеющая соцсетью WeChat, опровергла сообщения СМИ и австралийских политиков о блокировке аккаунта премьер-министра... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:42

2022-01-25T09:42

2022-01-25T09:42

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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Китайская инвестиционная компания Tencent, владеющая соцсетью WeChat, опровергла сообщения СМИ и австралийских политиков о блокировке аккаунта премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, сообщает издание Global Times.Ранее телеканал ABC сообщил, что учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в иностранном вмешательстве и, в частности, компанию Tencent в блокировке аккаунта. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения заявил, что проблемы с аккаунтом Моррисона в WeChat являются делом, касающимся непосредственно лишь его и соцсети.Компания Tencent сообщила Global Times, что "нет никаких доказательств вторжения третьих лиц", отметив, что в данном случае речь идет о споре о владении учетной записью. По данным компании, этот аккаунт был первоначально зарегистрирован гражданином КНР, а затем передан нынешнему оператору. Теперь учетная запись будет обрабатываться в соответствии с правилами платформы Tencent.По словам китайских экспертов, обвинения, выдвинутые австралийскими политиками и некоторыми иностранными СМИ, направлены на дальнейшее распространение "теории китайской угрозы" в политических целях, чтобы поддержать Моррисона и выставить его "жертвой".В начале декабря премьер Моррисон опубликовал в соцсети WeChat заявление с осуждением публикации в Twitter официальным представителем китайского МИД изображения о преступлении австралийских военных в Афганистане. На другой день заявление в соцсети было заблокировано и вместо него было помещена запись о том, что пост может "возмутить, ввести в заблуждение и исказить объективные факты, сфабриковать горячие темы соцсетей, неверно представить историческое событие и смутить общественность".Прежде премьер Моррисон, использовавший WeChat для китайской общины, заверял, что не имеет сведений о том, что его посты подвержены цензуре со стороны Китая. -0-

https://ria.ru/20220124/avstraliya-1769197961.html

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в мире, twitter, китай, афганистан, мид кнр, wechat, скотт моррисон, чжао лицзянь