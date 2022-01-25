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Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция

Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.01.2022

Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция

Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:47

2022-01-25T12:47

2022-01-25T12:47

владимир путин

новосибирск

москва

нижний новгород

татьянин день

вузы

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Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.

новосибирск

москва

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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