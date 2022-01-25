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Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция
Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.01.2022
Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция
Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:47
2022-01-25T12:47
2022-01-25T12:47
владимир путин
новосибирск
москва
нижний новгород
татьянин день
вузы
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Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
новосибирск
москва
нижний новгород
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на встрече со студентами вузов
LIVE: Путин на встрече со студентами вузов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, видео, новосибирск, москва, нижний новгород, татьянин день, вузы
Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция
Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
2022-01-25T12:47
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PT58M07S
Путин проводит встречу со студентами вузов. Прямая трансляция
Владимир Путин в День российского студенчества, также известный как Татьянин день, в режиме видеоконференции проводит встречу со студентами ведущих вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.