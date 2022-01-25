https://ria.ru/20220125/voyska-1769521484.html
Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу - РИА Новости, 25.01.2022
Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:21
2022-01-25T22:21
2022-01-25T23:16
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу.Накануне из-за ситуации вокруг Украины глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ 8,5 тысячи военных быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО."Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время", — сказал Байден журналистам.По его словам, в целом решение о переброске сил будет зависеть от того, что президент Владимир Путин "сделает или не сделает".Как утверждает Байден, приведение войск в повышенную готовность — это не провокация, а необходимость поддержать восточноевропейские страны — члены НАТО, у которых есть "основания для опасений" из-за близости к России.В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
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в мире, сша, европа, джо байден, нато, россия
22:21 25.01.2022 (обновлено: 23:16 25.01.2022)
Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
Президент США Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время может принять решение об отправке некоторых воинских частей в Европу.
Накануне из-за ситуации вокруг Украины глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ 8,5 тысячи военных быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО
.
"Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время", — сказал Байден журналистам.
По его словам, в целом решение о переброске сил будет зависеть от того, что президент Владимир Путин "сделает или не сделает".
Как утверждает Байден
, приведение войск в повышенную готовность — это не провокация, а необходимость поддержать восточноевропейские страны — члены НАТО, у которых есть "основания для опасений" из-за близости к России
.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
1 из 8
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
2 из 8
Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.
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На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
4 из 8
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
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В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
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Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
7 из 8
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
8 из 8
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
1 из 8
Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.
2 из 8
Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.
3 из 8
На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.
4 из 8
Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.
5 из 8
В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.
6 из 8
Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.
7 из 8
США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.
8 из 8
В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. В Кремле и МИД указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.