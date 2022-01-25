https://ria.ru/20220125/voenpomosch-1769488558.html

На Украину из США прибыла новая партия помощи для военных

На Украину из США прибыла новая партия помощи для военных - РИА Новости, 25.01.2022

На Украину из США прибыла новая партия помощи для военных

Новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла на Украину, в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения, сообщила во РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:13

2022-01-25T18:13

2022-01-25T19:08

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

аэропорт "борисполь"

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла на Украину, в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения, сообщила во вторник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.Первая партия вооружения с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла на Украину 22 января, а на следующий день в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет со второй партией военной помощи США."Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из минобороны и посольства США в международном аэропорту "Борисполь". В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения", - написала Маляр на своей странице в Facebook.Она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, аэропорт "борисполь"