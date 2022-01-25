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В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти
В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти - РИА Новости, 25.01.2022
В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти
В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечают попытки извне вмешаться в подготовку законопроекта о публичной власти в субъектах РФ, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:23
2022-01-25T12:11
политика
россия
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечают попытки извне вмешаться в подготовку законопроекта о публичной власти в субъектах РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов."Были попытки вмешиваться в нашу законодательную деятельность, наиболее активное вмешательство было связано с законом о просветительской деятельности", - сказал политик в ходе совместного заседания в Общественной палате комиссий Совфеда и ОП по безопасности.По словам законодателя, "сейчас мы видим попытки влезть в подготовку закона о публичной власти субъектов РФ". Климов подчеркнул, что здесь уже подключились как "традиционные действующие лица, так и рекрутированные казачки". Он отметил, что закон рассматривается в контексте реализации положений Конституции РФ. По мнению Климова, законы следует обсуждать в обществе, но подобные лица пытаются рассуждать с чужого голоса. Видимо, набор тем им рассылается через госдеп, заключил он.Климов также отметил, что западные оппоненты пытаются насадить своих ставленников на любых выборах в России, включая муниципальные. Для этого используются специальные программы подготовки, проекты, включая "умное голосование". "Их попытки насадить своих "марионеток" мы фиксируем с 2017 года ежегодно", - отметил парламентарий. Он назвал число подобных ставленников "заморских оппонентов" довольно серьезным.
https://ria.ru/20211216/polnomochiya-1763978801.html
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политика, россия, андрей климов, совет федерации рф
11:23 25.01.2022 (обновлено: 12:11 25.01.2022)
 
В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти

Сенатор Климов заявил о попытках вмешаться извне в подготовку проекта о публичной власти

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечают попытки извне вмешаться в подготовку законопроекта о публичной власти в субъектах РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"Были попытки вмешиваться в нашу законодательную деятельность, наиболее активное вмешательство было связано с законом о просветительской деятельности", - сказал политик в ходе совместного заседания в Общественной палате комиссий Совфеда и ОП по безопасности.
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По словам законодателя, "сейчас мы видим попытки влезть в подготовку закона о публичной власти субъектов РФ". Климов подчеркнул, что здесь уже подключились как "традиционные действующие лица, так и рекрутированные казачки". Он отметил, что закон рассматривается в контексте реализации положений Конституции РФ. По мнению Климова, законы следует обсуждать в обществе, но подобные лица пытаются рассуждать с чужого голоса. Видимо, набор тем им рассылается через госдеп, заключил он.
Климов также отметил, что западные оппоненты пытаются насадить своих ставленников на любых выборах в России, включая муниципальные. Для этого используются специальные программы подготовки, проекты, включая "умное голосование". "Их попытки насадить своих "марионеток" мы фиксируем с 2017 года ежегодно", - отметил парламентарий. Он назвал число подобных ставленников "заморских оппонентов" довольно серьезным.
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