https://ria.ru/20220125/vlast-1769386175.html

В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти

В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти - РИА Новости, 25.01.2022

В Совфеде заявили о попытках вмешаться извне в проект о публичной власти

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечают попытки извне вмешаться в подготовку законопроекта о публичной власти в субъектах РФ, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:23

2022-01-25T11:23

2022-01-25T12:11

политика

россия

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечают попытки извне вмешаться в подготовку законопроекта о публичной власти в субъектах РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов."Были попытки вмешиваться в нашу законодательную деятельность, наиболее активное вмешательство было связано с законом о просветительской деятельности", - сказал политик в ходе совместного заседания в Общественной палате комиссий Совфеда и ОП по безопасности.По словам законодателя, "сейчас мы видим попытки влезть в подготовку закона о публичной власти субъектов РФ". Климов подчеркнул, что здесь уже подключились как "традиционные действующие лица, так и рекрутированные казачки". Он отметил, что закон рассматривается в контексте реализации положений Конституции РФ. По мнению Климова, законы следует обсуждать в обществе, но подобные лица пытаются рассуждать с чужого голоса. Видимо, набор тем им рассылается через госдеп, заключил он.Климов также отметил, что западные оппоненты пытаются насадить своих ставленников на любых выборах в России, включая муниципальные. Для этого используются специальные программы подготовки, проекты, включая "умное голосование". "Их попытки насадить своих "марионеток" мы фиксируем с 2017 года ежегодно", - отметил парламентарий. Он назвал число подобных ставленников "заморских оппонентов" довольно серьезным.

https://ria.ru/20211216/polnomochiya-1763978801.html

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политика, россия, андрей климов, совет федерации рф