https://ria.ru/20220125/venera-1769476342.html
Россия планирует впервые в истории доставить на Землю грунт с Венеры
Россия планирует впервые в истории доставить на Землю грунт с Венеры - РИА Новости, 25.01.2022
Россия планирует впервые в истории доставить на Землю грунт с Венеры
Российские учёные хотят в 2029-2034 годах отправить три миссии к Венере - последняя попытается впервые в истории доставить оттуда грунт, сообщил во вторник... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:29
2022-01-25T17:29
2022-01-25T17:29
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российские учёные хотят в 2029-2034 годах отправить три миссии к Венере - последняя попытается впервые в истории доставить оттуда грунт, сообщил во вторник научный директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный."Мы думаем уже не об одной миссии "Венера-Д", а о целой программе ... В качестве итоговой миссии рассматривается совершенно фантастический сюжет доставки грунта с Венеры", - сказал Зелёный на Королёвских чтениях в Москве.Согласно представленной им презентации, три миссии в рамках российской программы по исследованию Венеры запланированы на 2029, 2031 и 2034 годы.В 2029 году на соседку Земли отправится аппарат "Венера-Д" с орбитальным, посадочным, демонстрационным и атмосферным модулями. В 2031 году планируется "Экспедиция 2"."Экспедиция 3", которую учёные хотят запустить в 2034 году, войдут перелётный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.
https://ria.ru/20211013/venera-1754426898.html
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москва, российская академия наук, космос - риа наука, лев зеленый, земля
Россия планирует впервые в истории доставить на Землю грунт с Венеры
Российские ученые планируют впервые в истории доставить на Землю грунт с Венеры