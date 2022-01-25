https://ria.ru/20220125/vaktsinatsiya-1769448360.html

Попова призвала наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Попова призвала наращивать темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

Попова призвала наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Наращивание темпов вакцинации против коронавирусной инфекции на сегодняшний день крайне актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:25

2022-01-25T15:25

2022-01-25T15:43

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Наращивание темпов вакцинации против коронавирусной инфекции на сегодняшний день крайне актуально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Наращивание темпов вакцинации сегодня крайне актуально и цифры наглядно показывают эффективность этой меры в сегодняшнем дне", - сказала Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

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