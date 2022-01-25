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Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков - РИА Новости, 25.01.2022
Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
Детей необходимо прививать от коронавируса, желательно привить 10 миллионов подростков в течение полугода, чтобы обезопасить их от тяжелой болезни, заявил... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:49
2022-01-25T21:49
2022-01-25T21:49
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Детей необходимо прививать от коронавируса, желательно привить 10 миллионов подростков в течение полугода, чтобы обезопасить их от тяжелой болезни, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Исходя из научных предпосылок и всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, то по крайней мере, 10 миллионов наших детишек в возрасте от 12 до 17 лет надо в течение полугода желательно привить той вакциной, которая есть, и обезопасить их от возможных тяжелых случаев, обусловленных COVID-19", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 24".Он отметил, что прививать детей совершенно необходимо. У Минздрава России есть возможности резко увеличить госзаказ на препарат, пока был небольшой пробный заказ, так как никто не мог спрогнозировать, какой будет спрос, пояснил Гинцбург.
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общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Гинцбург: за полугода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: за полгода нужно привить от COVID десять миллионов подростков