https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769431835.html
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута - РИА Новости, 25.01.2022
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин массового отключения электроэнергии в республике во... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:29
2022-01-25T14:29
2022-01-25T20:07
в мире
таджикистан
узбекистан
туркмения
шавкат мирзиеев
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин массового отключения электроэнергии в республике во вторник, сообщает пресс-служба министерства энергетики.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."В связи с возникшей ситуацией по поручению президента Республики Узбекистан создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций впредь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.Результаты работы комиссии будут официально опубликованы, добавили в ведомстве.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
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Страны Средней Азии остались без света: встало метро и фуникулеры
2022-01-25T14:29
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в мире, таджикистан, узбекистан, туркмения, шавкат мирзиеев, энергоавария в центральной азии
14:29 25.01.2022 (обновлено: 20:07 25.01.2022)
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута
В Узбекистане создали правительственную комиссию по выяснению причин блэкаута