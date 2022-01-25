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В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута - РИА Новости, 25.01.2022
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин массового отключения электроэнергии в республике во... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:29
2022-01-25T20:07
в мире
таджикистан
узбекистан
туркмения
шавкат мирзиеев
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин массового отключения электроэнергии в республике во вторник, сообщает пресс-служба министерства энергетики.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане."В связи с возникшей ситуацией по поручению президента Республики Узбекистан создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций впредь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.Результаты работы комиссии будут официально опубликованы, добавили в ведомстве.Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
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Массовый блэкаут в Средней Азии: проблемы с транспортом, отоплением и связью
Массовый блэкаут в Средней Азии: проблемы с транспортом, отоплением и связью Страны Средней Азии остались без света: встало метро и фуникулеры
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в мире, таджикистан, узбекистан, туркмения, шавкат мирзиеев, энергоавария в центральной азии
14:29 25.01.2022 (обновлено: 20:07 25.01.2022)
 
В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин блэкаута

В Узбекистане создали правительственную комиссию по выяснению причин блэкаута

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте
Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 янв – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин массового отключения электроэнергии в республике во вторник, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее ведомство уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
"В связи с возникшей ситуацией по поручению президента Республики Узбекистан создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций впредь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.
Результаты работы комиссии будут официально опубликованы, добавили в ведомстве.
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Минэнерго Узбекистана опровергло данные о длительном отключении света
Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
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В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии
 
В миреТаджикистанУзбекистанТуркменияШавкат МирзиеевЭнергоавария в Центральной Азии
 
 
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