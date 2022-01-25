https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769379951.html

Канатная дорога в узбекском курорте Амирсой возобновила работу

Канатная дорога в узбекском курорте Амирсой возобновила работу - РИА Новости, 25.01.2022

Канатная дорога в узбекском курорте Амирсой возобновила работу

Канатная дорога на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсой возобновила работу, никому из застрявших на ней из-за отключения электричества туристов... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:00

2022-01-25T11:00

2022-01-25T12:03

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энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Канатная дорога на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсой возобновила работу, никому из застрявших на ней из-за отключения электричества туристов помощь не понадобилась, сказала РИА Новости представитель курорта."Да, сейчас все работает. Канатная дорога отключалась буквально на пять минут, сегодня работает до трёх часов", - сказала собеседница агентства.Отвечая на уточняющий вопрос, понадобилась ли кому-то из туристов помощь, представитель заверила: "Нет, все в порядке".Ранее минэнерго Узбекистана сообщало, что в 09.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

https://ria.ru/20220125/spasateli-1769379490.html

узбекистан

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в мире, узбекистан, энергоавария в центральной азии, казахстан, центральная азия, новости - туризм