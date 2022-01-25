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https://ria.ru/20220125/ukraina-1769512408.html
Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет
Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет - РИА Новости, 25.01.2022
Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет
Мнение украинских официальных лиц о том, что эскалации обстановки на границе не будет, "идут вразрез" с действиями Москвы, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:28
2022-01-25T22:42
в мире
украина
сша
администрация президента сша
ситуация в днр и лнр
киев
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Мнение украинских официальных лиц о том, что эскалации обстановки на границе не будет, "идут вразрез" с действиями Москвы, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного "вторжения России"."Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе", — сказала Псаки.По ее словам, с российской стороны продолжается "агрессивная риторика"."Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе", — добавила она, не приведя никаких фактических доказательств.При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке страны контролируемая.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "стягивании войск", подчеркивая, что перемещает своих военных в пределах территории страны. В Кремле и МИД указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.Так, накануне блок проинформировал мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.Кроме того, страны НАТО продолжают посылать на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений в регионе, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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в мире, украина, сша, администрация президента сша, ситуация в днр и лнр, киев, дмитрий песков, нато, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), алексей данилов, россия, дженнифер псаки
20:28 25.01.2022 (обновлено: 22:42 25.01.2022)
 
Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет

Джен Псаки: США не согласны с мнением Украины, что эскалации на границе с Россией не будет

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Мнение украинских официальных лиц о том, что эскалации обстановки на границе не будет, "идут вразрез" с действиями Москвы, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного "вторжения России".
"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе", — сказала Псаки.
По ее словам, с российской стороны продолжается "агрессивная риторика".
"Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе", — добавила она, не приведя никаких фактических доказательств.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке страны контролируемая.
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
19:27
США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin, сообщили СМИ
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "стягивании войск", подчеркивая, что перемещает своих военных в пределах территории страны. В Кремле и МИД указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.
Так, накануне блок проинформировал мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.
Кроме того, страны НАТО продолжают посылать на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений в регионе, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
В миреУкраинаСШААдминистрация президента СШАСитуация в ДНР и ЛНРКиевДмитрий ПесковНАТОВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Алексей ДаниловРоссияДженнифер Псаки
 
 
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