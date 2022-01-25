https://ria.ru/20220125/ukraina-1769512408.html

Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет

Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет - РИА Новости, 25.01.2022

Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет

Мнение украинских официальных лиц о том, что эскалации обстановки на границе не будет, "идут вразрез" с действиями Москвы, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:28

2022-01-25T20:28

2022-01-25T22:42

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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Мнение украинских официальных лиц о том, что эскалации обстановки на границе не будет, "идут вразрез" с действиями Москвы, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного "вторжения России"."Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе", — сказала Псаки.По ее словам, с российской стороны продолжается "агрессивная риторика"."Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе", — добавила она, не приведя никаких фактических доказательств.При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке страны контролируемая.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "стягивании войск", подчеркивая, что перемещает своих военных в пределах территории страны. В Кремле и МИД указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.Так, накануне блок проинформировал мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.Кроме того, страны НАТО продолжают посылать на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений в регионе, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220125/javelin-1769504549.html

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