https://ria.ru/20220125/ukraina-1769505557.html

НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022

НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:32

2022-01-25T19:32

2022-01-25T19:50

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0331adc9b36c06e92e507eb623cb97ff.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине."НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - заявил генсек в интервью телеканалу CNN.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, йенс столтенберг