https://ria.ru/20220125/ukraina-1769505557.html
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:32
2022-01-25T19:32
2022-01-25T19:50
в мире
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нато
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине."НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - заявил генсек в интервью телеканалу CNN.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html
https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
19:32 25.01.2022 (обновлено: 19:50 25.01.2022)
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать войска на Украине