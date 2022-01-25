https://ria.ru/20220125/ukraina-1769493412.html

Постпред Китая в ООН призвал все стороны к переговорам по Украине

Постпред Китая в ООН призвал все стороны к переговорам по Украине - РИА Новости, 25.01.2022

Постпред Китая в ООН призвал все стороны к переговорам по Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все соответствующие стороны в ситуации с Украиной к переговорам, просит все государства в мире соблюдать олимпийское... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:42

2022-01-25T18:42

2022-01-25T18:47

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ООН, 25 янв – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все соответствующие стороны в ситуации с Украиной к переговорам, просит все государства в мире соблюдать олимпийское перемирие в связи с пекинской Олимпиадой."Перемирие – это перемирие. Я сейчас не комментирую конкретные ситуации. Я очень сильно желаю, чтобы все страны и стороны нынешних конфликтов исполняли резолюцию об олимпийском перемирии", - сказал Чжан Цзюнь журналистам."Что касается ситуации на Украине, мы слышали от России, что она не собирается развязывать какую-либо войну, мы слышали от Украины, что у них нет намерения вести какую-либо войну. Так что сейчас нам следует призвать все соответствующие стороны сесть за стол переговоров и найти решение посредством диалога", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/kitay-1769207725.html

https://ria.ru/20220125/zapad-1769321532.html

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