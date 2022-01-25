https://ria.ru/20220125/udar-1769417245.html

Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь

Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь - РИА Новости, 25.01.2022

Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь

Житель Петербурга ударил ногой медика во время оказания ему помощи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:22

2022-01-25T13:22

2022-01-25T13:22

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Житель Петербурга ударил ногой медика во время оказания ему помощи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба городского управления СК."23 января местный житель в парадной одного из домов по бульвару Красных Зорь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил ногой в голову медицинского работника во время оказания ему помощи", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, у медика сломана зубная коронка, а на 37-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

https://ria.ru/20211220/nozh-1764513234.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия