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Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь
Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь - РИА Новости, 25.01.2022
Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь
Житель Петербурга ударил ногой медика во время оказания ему помощи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:22
2022-01-25T13:22
2022-01-25T13:22
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Житель Петербурга ударил ногой медика во время оказания ему помощи, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба городского управления СК."23 января местный житель в парадной одного из домов по бульвару Красных Зорь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил ногой в голову медицинского работника во время оказания ему помощи", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, у медика сломана зубная коронка, а на 37-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
Пьяный петербуржец ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь
Пьяный житель Петербурга ударил ногой в голову медика, оказывавшего ему помощь