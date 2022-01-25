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Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 25.01.2022
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Twitter зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:10
2022-01-25T20:15
общество
технологии
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Twitter зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.Соцсети также нужно разместить на своих информационных ресурсах электронную форму и создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо.Закон о "приземлении" IT-гигантовС 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает их владельцев для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами. Кроме того, необходимо разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.При нарушениях требований доступ к иностранному интернет-ресурсу могут частично ограничить или полностью заблокировать его. Среди более мягких мер — сообщение пользователям о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физ- и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Туда попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch
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общество, технологии, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
19:10 25.01.2022 (обновлено: 20:15 25.01.2022)
 
Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"

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Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Twitter зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Соцсети также нужно разместить на своих информационных ресурсах электронную форму и создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо.

Закон о "приземлении" IT-гигантов

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает их владельцев для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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Компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами. Кроме того, необходимо разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
При нарушениях требований доступ к иностранному интернет-ресурсу могут частично ограничить или полностью заблокировать его. Среди более мягких мер — сообщение пользователям о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физ- и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Туда попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch
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