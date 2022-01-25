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Назван признак приближающейся смерти
Назван неочевидный признак скорой смерти - РИА Новости, 25.01.2022
Назван признак приближающейся смерти
Обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может сигнализировать о скорой смерти, считают ученые из Питтсбургского университета. Их... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:16
2022-01-25T11:55
здоровье - общество
здоровье
елена соломатина
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может сигнализировать о скорой смерти, считают ученые из Питтсбургского университета. Их научная работа опубликована в медицинском журнале Gerontology.Эпидемиологи и генетики провели тестовое исследование, позволяющее предсказать риск смерти по уровню утомляемости. Состояние истощенности после разных видов нагрузки оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости, в эксперименте поучаствовали более двух тысяч человек старше 60 лет.При подсчете результатов ученые учли множество дополнительных факторов, влияющих на смертность, например склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол испытуемых. В итоге выяснилось, что участники, набравшие в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще умирали спустя 2,7 года.Нэнси Глинн, ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета, отметила, что для снижения риска смертности пожилым необходимо сохранять хотя бы небольшой уровень физических нагрузок, чтобы избежать переутомления и поддерживать организм в тонусе."Один из лучших способов увеличить физическую активность — а значит, просто больше двигаться, — это поставить перед собой достижимые цели и начать выполнять привычные действия, такие как регулярные прогулки или тренировки по расписанию", — объяснила она.Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям старшего возраста снизить употребление белого хлеба из-за содержания в нем сахара и маргарина. По мнению медика, эти продукты негативно влияют на сосуды и, как следствие, на мозговую деятельность, повышая вероятность развития деменции.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/samoizolyatsiya-1764108256.html
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здоровье - общество, здоровье, елена соломатина, здоровый образ жизни (зож)
10:16 25.01.2022 (обновлено: 11:55 25.01.2022)
 
Назван неочевидный признак скорой смерти

Gerontology: чувство усталости назвали индикатором более скорой смерти для пожилых людей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может сигнализировать о скорой смерти, считают ученые из Питтсбургского университета. Их научная работа опубликована в медицинском журнале Gerontology.
Эпидемиологи и генетики провели тестовое исследование, позволяющее предсказать риск смерти по уровню утомляемости. Состояние истощенности после разных видов нагрузки оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости, в эксперименте поучаствовали более двух тысяч человек старше 60 лет.
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При подсчете результатов ученые учли множество дополнительных факторов, влияющих на смертность, например склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол испытуемых. В итоге выяснилось, что участники, набравшие в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще умирали спустя 2,7 года.
Нэнси Глинн, ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета, отметила, что для снижения риска смертности пожилым необходимо сохранять хотя бы небольшой уровень физических нагрузок, чтобы избежать переутомления и поддерживать организм в тонусе.
"Один из лучших способов увеличить физическую активность — а значит, просто больше двигаться, — это поставить перед собой достижимые цели и начать выполнять привычные действия, такие как регулярные прогулки или тренировки по расписанию", — объяснила она.
Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала людям старшего возраста снизить употребление белого хлеба из-за содержания в нем сахара и маргарина. По мнению медика, эти продукты негативно влияют на сосуды и, как следствие, на мозговую деятельность, повышая вероятность развития деменции.
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