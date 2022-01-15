Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/khleb-1768005530.html
Продукты, употребление которых грозит слабоумием
Названа неожиданная опасность белого хлеба - РИА Новости, 15.01.2022
Продукты, употребление которых грозит слабоумием
Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. Об... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:05
2022-01-15T17:06
общество
здоровье - общество
елена соломатина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/16/1505711648_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_32189c7e84597074b27b6c70b19e6681.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, к таким продуктам относятся фастфуд, колбасы, бекон, а также белый хлеб: повышенная концентрация сахара в нем оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышая давление и уровень холестерина. Вследствие этого в организме образуются атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови."В результате повысится давление, а это еще больше повреждает стенки сосудов, соответственно, сосуды разрушены и не могут донести кислород и глюкозу до мозга. Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", — объяснила специалист.Диетолог также отметила, что к развитию этой болезни может привести и прием в пищу очищенных злаков: белого риса, манной крупы и растворимых каш. Содержащийся в них крахмал при приготовлении превратится в тот же сахар, подчеркнула она. Помимо этого, не стоит злоупотреблять алкоголем и продуктами с красителями, консервантами и жирами, поскольку они повреждают печень, а вырабатывающийся в результате холестерин низкой плотности формирует атеросклеротические бляшки.
https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150571/16/1505711648_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0cebad7d664a607ddb50ce767692cd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, елена соломатина
17:05 15.01.2022 (обновлено: 17:06 15.01.2022)
 
Названа неожиданная опасность белого хлеба

Диетолог Соломатина: употребление белого хлеба может привести к деменции

© Fotolia / AleksandrБатоны белого хлеба
Батоны белого хлеба - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Fotolia / Aleksandr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, к таким продуктам относятся фастфуд, колбасы, бекон, а также белый хлеб: повышенная концентрация сахара в нем оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышая давление и уровень холестерина. Вследствие этого в организме образуются атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови.
"В результате повысится давление, а это еще больше повреждает стенки сосудов, соответственно, сосуды разрушены и не могут донести кислород и глюкозу до мозга. Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", — объяснила специалист.
Диетолог также отметила, что к развитию этой болезни может привести и прием в пищу очищенных злаков: белого риса, манной крупы и растворимых каш. Содержащийся в них крахмал при приготовлении превратится в тот же сахар, подчеркнула она. Помимо этого, не стоит злоупотреблять алкоголем и продуктами с красителями, консервантами и жирами, поскольку они повреждают печень, а вырабатывающийся в результате холестерин низкой плотности формирует атеросклеротические бляшки.
Мозг - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 02:15
Биолог назвал ранние признаки деменции
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЕлена Соломатина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
Лента новостейМолния
Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии