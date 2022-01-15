https://ria.ru/20220115/khleb-1768005530.html

Продукты, употребление которых грозит слабоумием

Названа неожиданная опасность белого хлеба - РИА Новости, 15.01.2022

Продукты, употребление которых грозит слабоумием

Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. Об... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:05

2022-01-15T17:05

2022-01-15T17:06

общество

здоровье - общество

елена соломатина

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, к таким продуктам относятся фастфуд, колбасы, бекон, а также белый хлеб: повышенная концентрация сахара в нем оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышая давление и уровень холестерина. Вследствие этого в организме образуются атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови."В результате повысится давление, а это еще больше повреждает стенки сосудов, соответственно, сосуды разрушены и не могут донести кислород и глюкозу до мозга. Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", — объяснила специалист.Диетолог также отметила, что к развитию этой болезни может привести и прием в пищу очищенных злаков: белого риса, манной крупы и растворимых каш. Содержащийся в них крахмал при приготовлении превратится в тот же сахар, подчеркнула она. Помимо этого, не стоит злоупотреблять алкоголем и продуктами с красителями, консервантами и жирами, поскольку они повреждают печень, а вырабатывающийся в результате холестерин низкой плотности формирует атеросклеротические бляшки.

https://ria.ru/20211212/dementsiya-1763236303.html

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общество, здоровье - общество, елена соломатина