https://ria.ru/20220125/studenty-1769509355.html

Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2022

Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днем студента. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:00

2022-01-25T20:00

2022-01-25T20:00

общество

украина

дмитрий медведев

татьянин день

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днем студента."Татьянин день - прекрасный праздник, веселый праздник. Желаю всем студентам хорошего настроения, успешной сдачи сессий, не перетрудиться, но в то же время не забывать, что они студенты", - сказал Медведев во время интервью российским СМИ.В беседе с журналистами заместитель председателя СБ РФ также ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем. Интервью будет опубликовано в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220125/studenty-1769409374.html

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общество, украина, дмитрий медведев, татьянин день, россия