https://ria.ru/20220125/studenty-1769509355.html
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2022
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днем студента. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:00
2022-01-25T20:00
2022-01-25T20:00
общество
украина
дмитрий медведев
татьянин день
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил учащихся российских вузов с Днем студента."Татьянин день - прекрасный праздник, веселый праздник. Желаю всем студентам хорошего настроения, успешной сдачи сессий, не перетрудиться, но в то же время не забывать, что они студенты", - сказал Медведев во время интервью российским СМИ.В беседе с журналистами заместитель председателя СБ РФ также ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем. Интервью будет опубликовано в ближайшие дни.
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общество, украина, дмитрий медведев, татьянин день, россия
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем
Зампредседателя Совета безопасности Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем