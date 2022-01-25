https://ria.ru/20220125/studenty-1769409374.html

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2022

Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем, в этот день глава государства традиционно общается со студентами со всей... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:47

2022-01-25T12:47

2022-01-25T12:59

татьянин день

общество

образование - общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем, в этот день глава государства традиционно общается со студентами со всей России, сейчас - по видеосвязи."Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь", - сказал Путин. Он также поздравил с праздником школьников, которые только собираются поступать и тех, кто давно уже закончил вузы."Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры…спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих процессоров", - добавил президент. Верность студенческому братству имеет огромное значение, отметил Путин.

https://ria.ru/20211117/studentov-1759155124.html

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татьянин день, общество, образование - общество, владимир путин, россия