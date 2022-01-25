https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

Росфинмониторинг внес Навального и Соболь в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес Навального и Соболь в перечень экстремистов - РИА Новости, 25.01.2022

Росфинмониторинг внес Навального и Соболь в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:58

2022-01-25T11:58

2022-01-25T22:49

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

алексей навальный

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения, <...> Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения, <...> Гимади Вячеслав Ильич 29.03.1985 года рождения, <...> Албуров Георгий Валентинович, 09.10.1989 года рождения", — говорится в перечне на сайте ведомства.Ранее СК России завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Сейчас Навальный уже отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Также заведены уголовные дела в отношении других сотрудников ФБК* — Соболь, Албурова и Гимади.По мнению следствия, для расширения сферы преступной деятельности в 2017 году было создано общественное движение "Штабы Навального"** — оно функционировало в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем движения был Волков, представляющий и "Федеральный штаб" в Москве.С 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах, считает СК России.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.**Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей навальный, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией