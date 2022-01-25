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Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов
Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов - РИА Новости, 25.01.2022
Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов
Дефицит IT-специалистов в России планируется закрыть до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:00
2022-01-25T19:00
2022-01-25T19:00
общество
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Дефицит IT-специалистов в России планируется закрыть до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, сейчас в РФ не хватает до 1 миллиона IT-специалистов. Сейчас в стране увеличивается количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям, запущен проект "Цифровые профессии", по которому можно получить скидку 50% на обучение программированию и различным IT-направлениям, отметил вице-премьер, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ."После завершения обучения 240 тысяч школьников пойдут учиться на IT-специальности в вузы и более 385 тысяч выпускников, обученных на "цифровых кафедрах", выйдут на рынок в сферу IT", - рассказал Чернышенко.Он уточнил что такие меры позволят суммарно "закрыть вот этот дефицит в горизонте до 2030 года".
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия
Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов
Чернышенко заявил, что проблему дефицита IT-специалистов планируется решить к 2030 году