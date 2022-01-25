https://ria.ru/20220125/spetsialisty-1769497479.html

Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов

Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов - РИА Новости, 25.01.2022

Чернышенко рассказал о путях решения проблемы дефицита IT-специалистов

Дефицит IT-специалистов в России планируется закрыть до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:00

2022-01-25T19:00

2022-01-25T19:00

общество

технологии

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_2076b375f14e399ab5e79520178f6815.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Дефицит IT-специалистов в России планируется закрыть до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, сейчас в РФ не хватает до 1 миллиона IT-специалистов. Сейчас в стране увеличивается количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям, запущен проект "Цифровые профессии", по которому можно получить скидку 50% на обучение программированию и различным IT-направлениям, отметил вице-премьер, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ."После завершения обучения 240 тысяч школьников пойдут учиться на IT-специальности в вузы и более 385 тысяч выпускников, обученных на "цифровых кафедрах", выйдут на рынок в сферу IT", - рассказал Чернышенко.Он уточнил что такие меры позволят суммарно "закрыть вот этот дефицит в горизонте до 2030 года".

https://ria.ru/20220124/genetika-1769299113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия