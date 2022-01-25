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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html
Эти симптомы омикрона постоянно появляются и пропадают
Названы пять "уходящих и приходящих" симптомов "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Эти симптомы омикрона постоянно появляются и пропадают
Поражение вестибулярной системы и общая слабость при омикрон-штамме коронавируса приводят к появлению некоторых "уходящих и приходящих" симптомов болезни,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:40
2022-01-25T17:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поражение вестибулярной системы и общая слабость при омикрон-штамме коронавируса приводят к появлению некоторых "уходящих и приходящих" симптомов болезни, сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).Так, пациенты часто жалуются на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль."Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу", — предупредили в NHS.В службе добавили, что при постоянных болях могут потребоваться дополнительные обследования.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:40 25.01.2022 (обновлено: 17:22 25.01.2022)
 
Названы пять "уходящих и приходящих" симптомов "омикрона"

Британские врачи назвали головокружение "уходящим и приходящим" симптомом "омикрона"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне ковидного госпиталя
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне ковидного госпиталя - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне ковидного госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поражение вестибулярной системы и общая слабость при омикрон-штамме коронавируса приводят к появлению некоторых "уходящих и приходящих" симптомов болезни, сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Так, пациенты часто жалуются на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль.
"Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу", — предупредили в NHS.
В службе добавили, что при постоянных болях могут потребоваться дополнительные обследования.
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