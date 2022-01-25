https://ria.ru/20220125/shkoly-1769401435.html

В Приамурье отремонтируют более 70 школ

В Приамурье отремонтируют более 70 школ - РИА Новости, 25.01.2022

В Приамурье отремонтируют более 70 школ

Более 70 школ отремонтируют по федеральной программе в Амурской области, в школе села Великокнязевка уже завершён капитальный ремонт, сообщает правительство... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:22

2022-01-25T12:22

2022-01-25T12:22

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 янв – РИА Новости. Более 70 школ отремонтируют по федеральной программе в Амурской области, в школе села Великокнязевка уже завершён капитальный ремонт, сообщает правительство региона."С этого года на всероссийском уровне стартовал проект, в рамках которого будут капитально отремонтированы свыше 70 амурских школ. В силу климатических условий, большой территориальной протяженности между населенными пунктами и ограниченных возможностей подрядных строительных организаций возводить новые образовательные организации быстрыми темпами невозможно. Поэтому федеральная программа по модернизации – большая помощь для создания в школах современных, и главное, безопасных условий для детей", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Капитальный ремонт в школе села Великокнязевка уже завершён, в двухэтажном здании 60-х годов постройки привели в порядок спортзал, пищеблок, отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки и систему отопления. Как отметил директор школы Александр Роспотнюк, за 60 лет с момента открытия в школе таких преобразований не было."В старой школе было достаточно холодно, а температура воздуха в спортзале могла опускаться до трех градусов. Сейчас здесь тепло, да и внешний вид совсем другой. Кроме того, в этой школе раньше не было столовой, детей кормили в буфете. В обновленном здании оборудован полноценный пищеблок, предусмотрена обеденная зона", - отметил Роспотнюк.По его словам, в перспективе в школе планируется отремонтировать все учебные кабинеты, в каждом установят раковины, также планируется привести в порядок подвалы.

https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)