https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769481107.html

Джонсон назвал подготовленные Западом санкции против России самыми тяжелыми

Джонсон назвал подготовленные Западом санкции против России самыми тяжелыми - РИА Новости, 25.01.2022

Джонсон назвал подготовленные Западом санкции против России самыми тяжелыми

Западные партнеры договорились ввести против России самые тяжелые за всю историю санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:44

2022-01-25T17:44

2022-01-25T17:56

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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Западные партнеры договорились ввести против России самые тяжелые за всю историю санкции в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее", - заявил Джонсон, выступая в парламенте с заявлением по Украине.Он добавил, что западные страны договорились окончательно утвердить эти меры как можно быстрее, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект."Мы в Великобритании не будем медлить с ужесточением наших национальных санкций в ответ на любые действия со стороны президента Путина", - заявил Джонсон.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769461730.html

https://ria.ru/20220125/gaz-1769470481.html

великобритания

россия

киев

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в мире, великобритания, борис джонсон, россия, киев, дмитрий песков, нато, сергей лавров, ситуация в днр и лнр