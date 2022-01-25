https://ria.ru/20220125/reestr-1769325365.html
Реестр производственных МСП обеспечил более 10 тысяч поставщиков по ФЗ-223
Реестр производственных МСП обеспечил более 10 тысяч поставщиков по ФЗ-223 - РИА Новости, 25.01.2022
Реестр производственных МСП обеспечил более 10 тысяч поставщиков по ФЗ-223
Более 10,6 тысячи малых и средних предприятий из Реестра производственных МСП в 2021 году стали поставщиками крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ, говорится в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:00
2022-01-25T10:00
2022-01-25T10:04
новости компаний - экономика
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Более 10,6 тысячи малых и средних предприятий из Реестра производственных МСП в 2021 году стали поставщиками крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ, говорится в сообщении Корпорации МСП, занимающейся ведением реестра.За минувший год количество поставщиков в реестре выросло на 2,7 тысячи, при этом микропредприятий стало больше на 1,3 тысячи, малых предприятий - на 1,3 тысячи.Всего в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков сегодня входят свыше 45 тысяч компаний, из которых 27 тысяч - представители микробизнеса, 15,5 тысяч - малые предприятия, около 2,5 тысяч – средний бизнес.В реестре преобладают компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Эти регионы стали лидерами и по числу компаний, включенных в реестр в 2021 году. Также среди лидеров - Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Ростовская области, Татарстан и Краснодарский край. Большинство новичков списка занимается производством пищевых продуктов, мебели, машин и оборудования, уточняется в сообщении.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, одно из преимуществ попадания предприятий в реестр потенциальных поставщиков - открытие новых возможностей для развития бизнеса, в частности, доступ к целому комплексу мер господдержки.По данным КМСП, с момента создания реестра примерно три четверти компаний из него уже воспользовались различными мерами поддержки Корпорации МСП. Причем каждое четвертое предприятие — сразу несколькими. Помимо участия в закупках крупнейших заказчиков, наиболее востребована маркетинговая, информационная и иная нефинансовая поддержка (ее получили более двух третей участников реестра). Финансовые меры в рамках Национальной гарантийной системы использовало каждое десятое производственное предприятие.Реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства был создан в 2019 году. Он ведется и регулярно обновляется Корпорацией МСП в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, александр исаевич
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Более 10,6 тысячи малых и средних предприятий из Реестра производственных МСП в 2021 году стали поставщиками крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ, говорится в сообщении Корпорации МСП
, занимающейся ведением реестра.
За минувший год количество поставщиков в реестре выросло на 2,7 тысячи, при этом микропредприятий стало больше на 1,3 тысячи, малых предприятий - на 1,3 тысячи.
Всего в реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков сегодня входят свыше 45 тысяч компаний, из которых 27 тысяч - представители микробизнеса, 15,5 тысяч - малые предприятия, около 2,5 тысяч – средний бизнес.
В реестре преобладают компании из Москвы, Санкт-Петербурга
и Московской области
. Эти регионы стали лидерами и по числу компаний, включенных в реестр в 2021 году. Также среди лидеров - Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская и Ростовская области
, Татарстан и Краснодарский край
. Большинство новичков списка занимается производством пищевых продуктов, мебели, машин и оборудования, уточняется в сообщении.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, одно из преимуществ попадания предприятий в реестр потенциальных поставщиков - открытие новых возможностей для развития бизнеса, в частности, доступ к целому комплексу мер господдержки.
"В течение 2021 года сразу несколькими мерами поддержки, предусмотренными для состоящих в реестре производственных компаний, воспользовались 2,3 тысячи предприятий", - рассказал Исаевич.
По данным КМСП, с момента создания реестра примерно три четверти компаний из него уже воспользовались различными мерами поддержки Корпорации МСП. Причем каждое четвертое предприятие — сразу несколькими. Помимо участия в закупках крупнейших заказчиков, наиболее востребована маркетинговая, информационная и иная нефинансовая поддержка (ее получили более двух третей участников реестра). Финансовые меры в рамках Национальной гарантийной системы использовало каждое десятое производственное предприятие.
Реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства был создан в 2019 году. Он ведется и регулярно обновляется Корпорацией МСП в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.