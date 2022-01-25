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Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны - РИА Новости, 25.01.2022
Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
Правительство Казахстана на заседании во вторник одобрило обновленные комплексные планы развития западных регионов страны - Мангистауской, Атырауской,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:31
2022-01-25T07:31
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана на заседании во вторник одобрило обновленные комплексные планы развития западных регионов страны - Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, с митингов в которых в начале текущего года начались массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил на заседании министр национальной экономики Алибек Куантыров, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы.По его словам, реализация комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, по оценке министерства, к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 триллионов тенге (30 миллиардов долларов) частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест.Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, принятые документы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест."Самое главное, что вы должны сделать всё, чтобы жители этих областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечится и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось", - заключил премьер.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду, 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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в мире, казахстан
07:31 25.01.2022
 
Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны

Правительство Казахстана одобрило планы развития запада страны на 35 миллиардов долларов

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкКазахстан
Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Казахстан
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана на заседании во вторник одобрило обновленные комплексные планы развития западных регионов страны - Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, с митингов в которых в начале текущего года начались массовые беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил на заседании министр национальной экономики Алибек Куантыров, по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы.
"Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 триллиона тенге (около 35 миллиардов долларов), в том числе из республиканского бюджета – 1,7 триллиона тенге (3,9 миллиарда долларов)", - сказал глава Минэкономики.
По его словам, реализация комплексных планов позволит нарастить темпы роста экономики западных регионов, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения. Так, по оценке министерства, к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 триллионов тенге (30 миллиардов долларов) частных инвестиций, создание около 175 тысяч новых рабочих мест.
Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, принятые документы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест.
"Самое главное, что вы должны сделать всё, чтобы жители этих областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечится и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось", - заключил премьер.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду, 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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