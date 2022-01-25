https://ria.ru/20220125/printsipy-1769506517.html

НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек

НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек - РИА Новости, 25.01.2022

НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:37

2022-01-25T19:37

2022-01-25T20:04

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям безопасности "Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769505557.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия