https://ria.ru/20220125/printsipy-1769506517.html
НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек
НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:37
2022-01-25T19:37
2022-01-25T20:04
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не готов идти на компромисс с Россией по фундаментальным принципам в рамках предложений Москвы по гарантиям безопасности "Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия
19:37 25.01.2022 (обновлено: 20:04 25.01.2022)
НАТО не готова отступиться от основных принципов альянса, заявил генсек
Столтенберг: НАТО не готова идти на компромисс с Россией по основным принципам альянса