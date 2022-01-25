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Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online"
Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online" - РИА Новости, 25.01.2022
Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online"
Предприниматель Евгений Пригожин не планирует покупать интернет-издание "Бизнес Online" в Татарстане, его ответ опубликовала пресс-служба группы компаний... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:41
2022-01-25T10:41
экономика
казань
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
евгений пригожин
россия
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КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Предприниматель Евгений Пригожин не планирует покупать интернет-издание "Бизнес Online" в Татарстане, его ответ опубликовала пресс-служба группы компаний "Конкорд".Ранее газета "Казанские ведомости" просила предпринимателя прокомментировать появившуюся в сети информацию о возможном приобретении им в ближайшее время издания "Бизнес Online".Интернет-газета "Бизнес Online" позиционирует себя как ведущее деловое и одно из наиболее влиятельных СМИ Татарстана. Как говорится на сайте "Бизнес Online", это самое цитируемое интернет-издание России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Количество уникальных посетителей - 11,3 миллиона в месяц, количество просмотров - 24 миллиона в месяц, отмечается на сайте.
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экономика, казань, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), евгений пригожин, россия
10:41 25.01.2022
 
Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online"

Бизнесмен Пригожин опроверг слухи о покупке казанского интернет-издания "Бизнес Online"

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Предприниматель Евгений Пригожин не планирует покупать интернет-издание "Бизнес Online" в Татарстане, его ответ опубликовала пресс-служба группы компаний "Конкорд".
Ранее газета "Казанские ведомости" просила предпринимателя прокомментировать появившуюся в сети информацию о возможном приобретении им в ближайшее время издания "Бизнес Online".
"Отвечаю коротко на все вопросы сразу. Это полная чушь из серии моих "наездов" на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Бизнес Online" не покупал, не покупаю и покупать не собираюсь. Дай Бог им здоровья", - говорится в опубликованном ответе Пригожина.
Интернет-газета "Бизнес Online" позиционирует себя как ведущее деловое и одно из наиболее влиятельных СМИ Татарстана. Как говорится на сайте "Бизнес Online", это самое цитируемое интернет-издание России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Количество уникальных посетителей - 11,3 миллиона в месяц, количество просмотров - 24 миллиона в месяц, отмечается на сайте.
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ЭкономикаКазаньСанкт-ПетербургРеспублика Татарстан (Татарстан)Евгений ПригожинРоссия
 
 
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