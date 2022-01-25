https://ria.ru/20220125/prigozhin-1769376387.html

Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online"

Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online" - РИА Новости, 25.01.2022

Пригожин опроверг слухи о покупке казанского издания "Бизнес Online"

Предприниматель Евгений Пригожин не планирует покупать интернет-издание "Бизнес Online" в Татарстане, его ответ опубликовала пресс-служба группы компаний... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:41

2022-01-25T10:41

2022-01-25T10:41

экономика

казань

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

евгений пригожин

россия

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КАЗАНЬ, 25 янв – РИА Новости. Предприниматель Евгений Пригожин не планирует покупать интернет-издание "Бизнес Online" в Татарстане, его ответ опубликовала пресс-служба группы компаний "Конкорд".Ранее газета "Казанские ведомости" просила предпринимателя прокомментировать появившуюся в сети информацию о возможном приобретении им в ближайшее время издания "Бизнес Online".Интернет-газета "Бизнес Online" позиционирует себя как ведущее деловое и одно из наиболее влиятельных СМИ Татарстана. Как говорится на сайте "Бизнес Online", это самое цитируемое интернет-издание России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Количество уникальных посетителей - 11,3 миллиона в месяц, количество просмотров - 24 миллиона в месяц, отмечается на сайте.

https://ria.ru/20211224/radiostantsiya-1765423092.html

казань

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

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экономика, казань, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), евгений пригожин, россия