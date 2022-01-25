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https://ria.ru/20220125/polyaki-1769472540.html
Поляки пришли в ярость из-за дорогих и бесполезных американских танков
"Напугаем Россию счетами": поляки разочаровались в поставке танков из США - РИА Новости, 25.01.2022
Поляки пришли в ярость из-за дорогих и бесполезных американских танков
Читатели издания Interia прокомментировали призыв членов палаты представителей США ускорить передачу Польше танков M1A2 Abrams из-за обострения ситуации вокруг... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:10
2022-01-25T17:10
варшава
сша
польша
дмитрий песков
m1 abrams
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели издания Interia прокомментировали призыв членов палаты представителей США ускорить передачу Польше танков M1A2 Abrams из-за обострения ситуации вокруг Украины. Многие посчитали, что покупка вооружений не только не поможет в случае серьезного конфликта с Россией, но и вынудит Варшаву терпеть убытки."Талибам вы оставили полные ангары техники даром, а в случае с Польшей говорите об ускорении процесса продажи, тем временем как восточному флангу угрожает реальная опасность", — возмутился пользователь с ником Gdzie Logika."Их интересует не сдерживание России, а прибыль американских компаний и работа для американцев, вот и все!" — считает Me."Мы купим "Абрамсы", а потом будем покупать к ним боеприпасы, потому что польские не подходят, то есть платить и платить", — посетовал Ptyś."А эти танки соответствуют нормам по выбросам? Если нет, то ЕС еще штраф на нас наложит. Война должна быть экологичной!" — сыронизировал XD."И чем мы будем пугать Россию, счетами за танки? Мы снова что-то купим, но не получим. А даже если получим, остается вопрос, сдержит или спровоцирует такой маневр Россию. Скорее второе. О покупках нужно было думать раньше, когда шла речь об увеличении численности Вооруженных сил", — подытожили читатели.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве подобные домысли не раз опровергали. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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варшава, сша, польша, дмитрий песков, m1 abrams, россия
17:10 25.01.2022
 
"Напугаем Россию счетами": поляки разочаровались в поставке танков из США

Читатели Interia — о поставках американских танков: будем пугать Россию счетами за них

© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели издания Interia прокомментировали призыв членов палаты представителей США ускорить передачу Польше танков M1A2 Abrams из-за обострения ситуации вокруг Украины. Многие посчитали, что покупка вооружений не только не поможет в случае серьезного конфликта с Россией, но и вынудит Варшаву терпеть убытки.
"Талибам вы оставили полные ангары техники даром, а в случае с Польшей говорите об ускорении процесса продажи, тем временем как восточному флангу угрожает реальная опасность", — возмутился пользователь с ником Gdzie Logika.
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"Их интересует не сдерживание России, а прибыль американских компаний и работа для американцев, вот и все!" — считает Me.
"Мы купим "Абрамсы", а потом будем покупать к ним боеприпасы, потому что польские не подходят, то есть платить и платить", — посетовал Ptyś.
"А эти танки соответствуют нормам по выбросам? Если нет, то ЕС еще штраф на нас наложит. Война должна быть экологичной!" — сыронизировал XD.
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"И чем мы будем пугать Россию, счетами за танки? Мы снова что-то купим, но не получим. А даже если получим, остается вопрос, сдержит или спровоцирует такой маневр Россию. Скорее второе. О покупках нужно было думать раньше, когда шла речь об увеличении численности Вооруженных сил", — подытожили читатели.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве подобные домысли не раз опровергали. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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