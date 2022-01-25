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Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10%
Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10% - РИА Новости, 25.01.2022
Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10%
Введение минимальной розничной цены (МРЦ) для пива и пивных напитков в России может привести к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:24
2022-01-25T21:48
общество
пиво
совет федерации рф
цены
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Введение минимальной розничной цены (МРЦ) для пива и пивных напитков в России может привести к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на ускорении инфляции на фоне падающих доходов населения, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.Совещание по вопросу целесообразности введения в России минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию состоялось во вторник в Совете Федерации; в нем принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий. Большинство участников высказались против такого инструмента."Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит восемь-десять процентов", — считает Мамонтов.В конечном счете, продолжил он, все это может привести к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли на пять тысяч человек и примерно на 50 тысяч человек — в смежных отраслях: сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие."Ударит МРЦ и по розничной торговле, возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке", — заметил Мамонтов.Цена на пиво формируется органическим путем производителями и сетями, которые ориентируются на запросы потребителей, поэтому искусственная настройка, уверен он, нарушит работающую рыночную систему. Более того, введение МРЦ на фоне ускорения инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, а производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности.
https://ria.ru/20220125/pivo-1769459782.html
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общество, пиво, совет федерации рф, цены, россия
20:24 25.01.2022 (обновлено: 21:48 25.01.2022)
 
Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10%

Директор АПП Мамонтов: введение МРЦ на пиво может повысить цену напитка на десять процентов

© Depositphotos / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Depositphotos / maroti
Производство пива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Введение минимальной розничной цены (МРЦ) для пива и пивных напитков в России может привести к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на ускорении инфляции на фоне падающих доходов населения, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.
Совещание по вопросу целесообразности введения в России минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию состоялось во вторник в Совете Федерации; в нем принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий. Большинство участников высказались против такого инструмента.
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"Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит восемь-десять процентов", — считает Мамонтов.
В конечном счете, продолжил он, все это может привести к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли на пять тысяч человек и примерно на 50 тысяч человек — в смежных отраслях: сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие.
"Ударит МРЦ и по розничной торговле, возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке", — заметил Мамонтов.
Цена на пиво формируется органическим путем производителями и сетями, которые ориентируются на запросы потребителей, поэтому искусственная настройка, уверен он, нарушит работающую рыночную систему. Более того, введение МРЦ на фоне ускорения инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, а производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности.
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