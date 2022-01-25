https://ria.ru/20220125/pivo-1769511872.html

Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10%

Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10% - РИА Новости, 25.01.2022

Ассоциация пивоваров не исключила подорожания продукции в России на 5-10%

Введение минимальной розничной цены (МРЦ) для пива и пивных напитков в России может привести к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:24

2022-01-25T20:24

2022-01-25T21:48

общество

пиво

совет федерации рф

цены

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Введение минимальной розничной цены (МРЦ) для пива и пивных напитков в России может привести к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на ускорении инфляции на фоне падающих доходов населения, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.Совещание по вопросу целесообразности введения в России минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию состоялось во вторник в Совете Федерации; в нем принимали участие представители профильных министерств и ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий. Большинство участников высказались против такого инструмента."Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на пять-десять процентов, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит восемь-десять процентов", — считает Мамонтов.В конечном счете, продолжил он, все это может привести к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли на пять тысяч человек и примерно на 50 тысяч человек — в смежных отраслях: сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие."Ударит МРЦ и по розничной торговле, возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке", — заметил Мамонтов.Цена на пиво формируется органическим путем производителями и сетями, которые ориентируются на запросы потребителей, поэтому искусственная настройка, уверен он, нарушит работающую рыночную систему. Более того, введение МРЦ на фоне ускорения инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, а производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности.

https://ria.ru/20220125/pivo-1769459782.html

https://ria.ru/20220125/shtraf-1769417778.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пиво, совет федерации рф, цены, россия