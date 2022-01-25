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Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой
Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой - РИА Новости, 25.01.2022
Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой
Рассматривать вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России до решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преждевременно,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:08
2022-01-25T16:08
2022-01-25T16:47
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рассматривать вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России до решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преждевременно, заявила заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина.В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке."Мы считаем, что в настоящее время до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию (крепостью - ред.) ниже 28%, рассматривать вопрос о целесообразности или нецелесообразности на сегодняшний день введения минимальных цен на пивоваренную продукцию преждевременно. Поскольку внесение изменений в договор займет определенное время, и за это время ситуация может измениться", - сказала Малинкина в ходе совещания в Совете Федерации по вопросу целесообразности введения МРЦ на пивоваренную продукцию.Ранее Минфин России внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью ниже 28%. По словам Малинкиной, проект сейчас находится на рассмотрении ЕЭК.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, россия
16:08 25.01.2022 (обновлено: 16:47 25.01.2022)
Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой
Минпромторг: ввод минимальной розничной цены на пиво может дестабилизировать ситуацию
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рассматривать вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России до решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преждевременно, заявила заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина.
В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
"Мы считаем, что в настоящее время до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию (крепостью - ред.) ниже 28%, рассматривать вопрос о целесообразности или нецелесообразности на сегодняшний день введения минимальных цен на пивоваренную продукцию преждевременно. Поскольку внесение изменений в договор займет определенное время, и за это время ситуация может измениться", - сказала Малинкина в ходе совещания в Совете Федерации по вопросу целесообразности введения МРЦ на пивоваренную продукцию.
Ранее Минфин России внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью ниже 28%. По словам Малинкиной, проект сейчас находится на рассмотрении ЕЭК.