https://ria.ru/20220125/pivo-1769459782.html

Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой

Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой - РИА Новости, 25.01.2022

Минпромторг назвал минимальную цену на пиво преждевременной мерой

Рассматривать вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России до решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преждевременно,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:08

2022-01-25T16:08

2022-01-25T16:47

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рассматривать вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России до решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) преждевременно, заявила заместитель начальника отдела департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Елена Малинкина.В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь (свыше 28%), включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке."Мы считаем, что в настоящее время до внесения изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который не позволяет устанавливать минимальные цены на алкогольную продукцию (крепостью - ред.) ниже 28%, рассматривать вопрос о целесообразности или нецелесообразности на сегодняшний день введения минимальных цен на пивоваренную продукцию преждевременно. Поскольку внесение изменений в договор займет определенное время, и за это время ситуация может измениться", - сказала Малинкина в ходе совещания в Совете Федерации по вопросу целесообразности введения МРЦ на пивоваренную продукцию.Ранее Минфин России внес в Евразийскую экономическую комиссию предложение о возможности установления также МРЦ на алкогольные напитки крепостью ниже 28%. По словам Малинкиной, проект сейчас находится на рассмотрении ЕЭК.

https://ria.ru/20220125/shtraf-1769417778.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, россия