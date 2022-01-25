https://ria.ru/20220125/piskarevka-1769425480.html

В Петербурге появятся QR-коды с историей Пискаревского кладбища

В Петербурге появятся QR-коды с историей Пискаревского кладбища - РИА Новости, 25.01.2022

В Петербурге появятся QR-коды с историей Пискаревского кладбища

Систему QR-кодов, с помощью которых посетители Пискаревского мемориального кладбища смогут получить индивидуальные экскурсии по нескольким маршрутам, запустят... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:03

2022-01-25T14:03

2022-01-25T14:03

общество

технологии

санкт-петербург

пискаревское кладбище

блокада ленинграда (1941-1944)

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737251272_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_7e079ffca93946f8462e4f1fd4ae6122.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Систему QR-кодов, с помощью которых посетители Пискаревского мемориального кладбища смогут получить индивидуальные экскурсии по нескольким маршрутам, запустят 27 января, в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил директор мемориала Евгений Панкевич."Мы рады присоединиться к проекту "Код памяти", который уже шагает по всей стране. Это уникальный формат маршрутов мемориальных экскурсий, и у нас сегодня (готов) отдельный проект, который называется "Код памяти - Пискаревский мемориал", он уже с 27 января начинает работать", - рассказал он журналистам.По словам Панкевича, проект предполагает установку около 14 табличек с QR-кодами, которые через телефоны дают доступ к 14-ти сегментированным маршрутам, что позволит посетителям в индивидуальном порядке знакомиться с историей Пискаревского мемориального кладбища. "Это лишь первая часть продукта, вторую часть мы будем реализовывать с марта-апреля, будем подключать и аудио-экскурсии, аудио-контент", - пояснил он.Как сообщал в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе запланировано более 120 памятных мероприятий, посвященных 79-й годовщине прорыва фашистской блокады и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда. Все они пройдут с соблюдением санитарных требований на фоне COVID-19. Так, утром 27 января пройдет церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте, 14, в 11.00 начнется торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также церемонии на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах. Также в этот день будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а на Ростральных колоннах зажгут факелы.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20220121/blokada-1768907654.html

https://ria.ru/20211107/simfoniya-1757157117.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, санкт-петербург, пискаревское кладбище, блокада ленинграда (1941-1944), qr-код