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Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге

Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге - РИА Новости, 25.01.2022

Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге

Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 человек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:14

2022-01-25T21:14

2022-01-25T21:14

распространение коронавируса

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 человек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора."Всего на 25.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, за сутки штамм "омикрон" обнаружен у 478 человек."Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19