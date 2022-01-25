https://ria.ru/20220125/peterburg-1769517521.html
Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге
Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге - РИА Новости, 25.01.2022
Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге
Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 человек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:14
2022-01-25T21:14
2022-01-25T21:14
распространение коронавируса
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769496837_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_c1f05d32b83a31085940075f909e7970.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 человек в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора."Всего на 25.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, за сутки штамм "омикрон" обнаружен у 478 человек."Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769496837_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13e328e1f3cf57da10339f766ffc8934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Штамм "омикрон" подтвердился у 2637 человек в Петербурге
В Петербурге омикрон-штамм коронавируса обнаружили у 2637 человек