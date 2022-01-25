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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/omikron-1769511246.html
Раскрыт секрет молниеносного распространения "омикрона"
Раскрыт секрет молниеносного распространения "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Раскрыт секрет молниеносного распространения "омикрона"
Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстро из-за его живучести на некоторых поверхностях, считают ученые из Медицинского университета Киото. Результат РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:19
2022-01-25T21:44
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстро из-за его живучести на некоторых поверхностях, считают ученые из Медицинского университета Киото. Результат их исследования опубликован на портале Biorxiv.По словам специалистов, новая мутация SARS-CoV-2 способна жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. Кроме того, отмечается, что "омикрон" может оставаться заразным более продолжительное время.На пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. "Дельта" держалась 114 часов. "Омикрон" смог прожить на таких предметах около 193,5 часа, уточнили ученые. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 просуществовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа.Как предполагают исследователи, отчасти именно по этим причинам "омикрон" заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html
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общество, коронавирус covid-19
20:19 25.01.2022 (обновлено: 21:44 25.01.2022)
 
Раскрыт секрет молниеносного распространения "омикрона"

Biorxiv: молниеносное распространение омикрона вызвано его живучестью на поверхностях

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстро из-за его живучести на некоторых поверхностях, считают ученые из Медицинского университета Киото. Результат их исследования опубликован на портале Biorxiv.
По словам специалистов, новая мутация SARS-CoV-2 способна жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. Кроме того, отмечается, что "омикрон" может оставаться заразным более продолжительное время.
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне ковидного госпиталя - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Названы пять "уходящих и приходящих" симптомов "омикрона"
На пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. "Дельта" держалась 114 часов. "Омикрон" смог прожить на таких предметах около 193,5 часа, уточнили ученые. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 просуществовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа.
Как предполагают исследователи, отчасти именно по этим причинам "омикрон" заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.
Мутацию B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.
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