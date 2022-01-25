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Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном"
Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном"
В борьбе с омикроном необходимо действовать на опережение, контролировать соблюдение мер предосторожности и наличия лекарств, а также вести работу по вакцинации РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:11
2022-01-25T16:11
2022-01-25T16:11
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В борьбе с омикроном необходимо действовать на опережение, контролировать соблюдение мер предосторожности и наличия лекарств, а также вести работу по вакцинации населения, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом очень непростая, пожалуйста, обеспечьте строгий контроль за соблюдением мер предосторожности и резерва лекарств во всех медицинских организациях. Надо действовать на опережение, чтобы помощь гражданам оказывалась на должном уровне. Важным вопросом, конечно, остается вакцинация, только так можно противостоять распространению коронавируса", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России выявлены 67 809 новых случаев COVID-19, госпитализированы 12 837 человек, умер 681 человек с этим заболеванием.Кроме того, в оперштабе сообщили, что распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 68 регионах России.
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Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с "омикроном"
Премьер Мишустин призвал действовать на опережение в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса