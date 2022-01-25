https://ria.ru/20220125/omikron-1769447348.html
Почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны, заявила Попова
Почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022
Почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны, заявила Попова
Почти 90% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" заразились в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:21
2022-01-25T15:21
2022-01-25T15:43
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Почти 90% пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" заразились в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Основная часть (пациентов с "омикроном" - ред.) - это внутреннее заражение в стране, это почти 90%", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
https://ria.ru/20220125/predraspolozhennost-1769353467.html
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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус в россии
15:21 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны, заявила Попова
глава Роспотребнадзора Попова: почти 90% пациентов с "омикроном" заразились внутри страны