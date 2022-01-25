https://ria.ru/20220125/omikron-1769447025.html
В России выявили 5889 случаев омикрон-штамма
В России выявили 5889 случаев омикрон-штамма - РИА Новости, 25.01.2022
В России выявили 5889 случаев омикрон-штамма
На сегодня в РФ подтверждено 5889 случаев штамма "омикрон" в 68 регионах, удельный вес "дельты" в различных регионах еще достаточно высок, сообщила глава... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:19
2022-01-25T15:42
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. На сегодня в РФ подтверждено 5889 случаев штамма "омикрон" в 68 регионах, удельный вес "дельты" в различных регионах еще достаточно высок, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 5889 случаев нового геноварианта вируса "омикрон" в 68 субъектах Российской Федерации", - сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Попова уточнила, что удельный вес "дельты" в различных регионах РФ пока достаточно высок. "Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон", так и более тяжело протекающим вариантом "дельта", - добавила она.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:19 25.01.2022 (обновлено: 15:42 25.01.2022)
В России выявили 5889 случаев омикрон-штамма
В России выявили 5889 случаев омикрон-штамма в 68 регионах