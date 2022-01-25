https://ria.ru/20220125/omikron-1769443780.html

Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона"

Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022

Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона"

Подготовка российской системы здравоохранения к распространению нового штамма коронавируса "омикрон" началась еще в декабре 2021 года, это позволило изменить... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:07

2022-01-25T15:07

2022-01-25T15:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка российской системы здравоохранения к распространению нового штамма коронавируса "омикрон" началась еще в декабре 2021 года, это позволило изменить методические рекомендации по лечению пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Готовность системы здравоохранения началась уже в декабре месяце с изучения особенностей течения заболевания со штаммом "омикрон". И те данные, которые наши специалисты получили за рубежом, и уже сегодняшний опыт внутри страны позволили нам изменить методические рекомендации по лечению пациентов", - сказал Мурашко.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, россия