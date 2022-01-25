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Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона"
Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона"
Подготовка российской системы здравоохранения к распространению нового штамма коронавируса "омикрон" началась еще в декабре 2021 года, это позволило изменить... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:07
2022-01-25T15:07
2022-01-25T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Подготовка российской системы здравоохранения к распространению нового штамма коронавируса "омикрон" началась еще в декабре 2021 года, это позволило изменить методические рекомендации по лечению пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Готовность системы здравоохранения началась уже в декабре месяце с изучения особенностей течения заболевания со штаммом "омикрон". И те данные, которые наши специалисты получили за рубежом, и уже сегодняшний опыт внутри страны позволили нам изменить методические рекомендации по лечению пациентов", - сказал Мурашко.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко, россия
15:07 25.01.2022 (обновлено: 15:46 25.01.2022)
Мурашко рассказал о подготовке системы здравоохранения к приходу "омикрона"
Глава Минздрава Мурашко: подготовка к приходу омикрон-штамма началась в декабре