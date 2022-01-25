https://ria.ru/20220125/omikron-1769443601.html

Мурашко призвал принять немедицинские меры для борьбы с "омикроном"

Мурашко призвал принять немедицинские меры для борьбы с "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022

Мурашко призвал принять немедицинские меры для борьбы с "омикроном"

В связи с ростом заразности штамма коронавируса "омикрон" до 4 раз важны немедицинские меры - прерывание цепочек заражения, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:07

2022-01-25T15:07

2022-01-25T15:45

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В связи с ростом заразности штамма коронавируса "омикрон" до 4 раз важны немедицинские меры - прерывание цепочек заражения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе в COVID-19."В связи с кратным ростом заразности возбудителя до 4 раз, важными являются немедицинские меры - прерывание цепочек заражения распространения новой коронавирусной системы, вызванной штаммом "омикрон". Не менее важно сегодня усиление и парамедицинских служб. Это в первую очередь служба сопровождения пациентов. Совместно с минфином мы подготовили документ по дополнительному финансированию этого направления поддержки в субъектах РФ", - сказал он.Мурашко отметил, что регионам дали установки на выделенные средства в стационарах провести ремонт и дооснащение. "Важно иметь полностью готовые койки для оказания медицинской помощи", - сказал он.

https://ria.ru/20220121/lokdaun-1768882875.html

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