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В Костромской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Костромской области выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022

В Костромской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые три случая заболевания штаммом "омикрон" выявили в Костромской области, состояние заболевших удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:51

2022-01-25T11:51

2022-01-25T11:51

распространение коронавируса

общество

костромская область

шарья

островский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Первые три случая заболевания штаммом "омикрон" выявили в Костромской области, состояние заболевших удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель Роспотребнадзора во вторник."На данный момент в регионе подтвержден штамм "омикрон" у троих человек. Это женщины, они проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.По его словам, случаи выявлены в городе Шарья, Судиславском и Островском районах области. Он также отметил, что заболевшие не покидали в последнее время Костромскую область, но контактировали с жителями других регионов.

костромская область

шарья

островский район

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общество, костромская область, шарья, островский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса