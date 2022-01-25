https://ria.ru/20220125/omikron-1769391076.html
Омикрон-штамм выявили в 68 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 68 российских регионах - РИА Новости, 25.01.2022
Омикрон-штамм выявили в 68 российских регионах
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 68 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:44
2022-01-25T11:44
2022-01-25T11:44
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 68 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 68 регионах страны", - говорится в сообщении.
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Омикрон-штамм выявили в 68 российских регионах
Распространение омикрон-штамма коронавируса зафиксировали в 68 российских регионах