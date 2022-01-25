https://ria.ru/20220125/omikron-1769360615.html
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения "омикроном"
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 25.01.2022
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения "омикроном"
Двадцать пять случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:59
2022-01-25T08:59
2022-01-25T08:59
распространение коронавируса
общество
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оаэ
нижегородская область
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Двадцать пять случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что в Нижегородской области были зафиксированы 10 заразившихся "омикроном"."По состоянию на 25 января в Нижегородской области выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Четыре случая - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля, ОАЭ. В анамнезе у одного заболевшего пребывание в других регионах страны. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220125/omikron-1769360394.html
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общество, израиль, оаэ, нижегородская область, доминикана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения "омикроном"
В Нижегородской области выявили 25 случаев заражения "омикроном", четыре случая — завозные