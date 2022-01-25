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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/omikron-1769347445.html
Четыре признака: как не проморгать "омикрон"
Названы четыре "стелс"-симптома "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
Четыре признака: как не проморгать "омикрон"
Существует четыре "скрытых" симптома штамма коронавируса "омикрон", которые можно списать на другие факторы, пишет британская газета The Sun. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:48
2022-01-25T02:48
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
великобритания
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Существует четыре "скрытых" симптома штамма коронавируса "омикрон", которые можно списать на другие факторы, пишет британская газета The Sun.Как отмечает издание, в Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивают, что при заражении "омикроном" наблюдается широкий спектр симптомов, схожих с простудой.При этом есть такие симптомы, которые можно принять за проявление иных заболеваний. Одним из них является усталость. Бывает трудно определить, связано ли чувство усталости и переутомления с COVID-19, так как люди могут списывать это на другие факторы образа жизни. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом, однако она легко может быть вызвана другой причиной.Другим "скрытым" симптомом является ломота и боли в мышцах. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости.Легко спутать с другими проявлениями и потерю аппетита. При этом данный симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой".Еще одним таким симптомом, как пишет The Sun, является тошнота, которая все же редко проявляется при COVID-19.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220123/shtamm-1769164717.html
https://ria.ru/20220121/omikron-1768805965.html
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в мире, ботсвана, юар, великобритания, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:48 25.01.2022
 
Названы четыре "стелс"-симптома "омикрона"

The Sun: существуют четыре "скрытых" симптома "омикрона", которые легко пропустить

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
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© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Существует четыре "скрытых" симптома штамма коронавируса "омикрон", которые можно списать на другие факторы, пишет британская газета The Sun.
Как отмечает издание, в Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) подчеркивают, что при заражении "омикроном" наблюдается широкий спектр симптомов, схожих с простудой.
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При этом есть такие симптомы, которые можно принять за проявление иных заболеваний. Одним из них является усталость. Бывает трудно определить, связано ли чувство усталости и переутомления с COVID-19, так как люди могут списывать это на другие факторы образа жизни. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям, доктора Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом, однако она легко может быть вызвана другой причиной.
Другим "скрытым" симптомом является ломота и боли в мышцах. Как отметил Награни, такое состояние может быть спровоцировано тем же чувством усталости.
Легко спутать с другими проявлениями и потерю аппетита. При этом данный симптом встречается у людей, заразившихся как "омикроном", так и "дельтой".
Еще одним таким симптомом, как пишет The Sun, является тошнота, которая все же редко проявляется при COVID-19.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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Распространение коронавирусаВ миреБотсванаЮАРВеликобританияРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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