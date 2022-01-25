https://ria.ru/20220125/obrazovanie-1769457048.html
Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой
Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой - РИА Новости, 25.01.2022
Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой
Переход на дистанционное обучение в школах Москвы - это крайняя мера, если здравоохранение не справляется, сейчас мощностей достаточно для лечения больных... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:58
2022-01-25T15:58
2022-01-25T17:03
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Переход на дистанционное обучение в школах Москвы - это крайняя мера, если здравоохранение не справляется, сейчас мощностей достаточно для лечения больных COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Дистанционное обучение в московских школах – это крайняя мера, которую мы были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку. На сегодняшний день мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом достаточно", - сообщили в департаменте. В пресс-службе добавили, что эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием."Эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине",- сообщили в департаменте.Кроме того, в департаменте напомнили, что можно организовать дистанционное обучение для всего класса целиком при единогласном согласии всех родителей.
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общество, москва, сн_образование, социальный навигатор
15:58 25.01.2022 (обновлено: 17:03 25.01.2022)
Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой
Департамент образования назвал переход на дистанционное обучение в Москве крайней мерой
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Переход на дистанционное обучение в школах Москвы - это крайняя мера, если здравоохранение не справляется, сейчас мощностей достаточно для лечения больных COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Дистанционное обучение в московских школах – это крайняя мера, которую мы были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку. На сегодняшний день мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом достаточно", - сообщили в департаменте.
В пресс-службе добавили, что эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием.
"Эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине",- сообщили в департаменте.
Кроме того, в департаменте напомнили, что можно организовать дистанционное обучение для всего класса целиком при единогласном согласии всех родителей.