https://ria.ru/20220125/obrazovanie-1769457048.html

Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой

Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой - РИА Новости, 25.01.2022

Департамент образования назвал перевод школ на удаленку крайней мерой

Переход на дистанционное обучение в школах Москвы - это крайняя мера, если здравоохранение не справляется, сейчас мощностей достаточно для лечения больных... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:58

2022-01-25T15:58

2022-01-25T17:03

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Переход на дистанционное обучение в школах Москвы - это крайняя мера, если здравоохранение не справляется, сейчас мощностей достаточно для лечения больных COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Дистанционное обучение в московских школах – это крайняя мера, которую мы были вынуждены ввести, когда система здравоохранения испытывала большую нагрузку. На сегодняшний день мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом достаточно", - сообщили в департаменте. В пресс-службе добавили, что эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием."Эпидемиологическая обстановка в московских школах находится под особым вниманием управленческих команд, которые делают все возможное для продолжения обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Обучение с применением дистанционных технологий организовано только в классах, которые находятся на карантине",- сообщили в департаменте.Кроме того, в департаменте напомнили, что можно организовать дистанционное обучение для всего класса целиком при единогласном согласии всех родителей.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html

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общество, москва, сн_образование, социальный навигатор