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Чем опасен ноутбук
Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком - РИА Новости, 25.01.2022
Чем опасен ноутбук
Среди главных ошибок при работе с ПК с точки зрения информационной безопасности можно выделить подключение USB-устройств неизвестного происхождения и установка... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:16
2022-01-25T01:16
технологии
анна михайлова
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Среди главных ошибок при работе с ПК с точки зрения информационной безопасности можно выделить подключение USB-устройств неизвестного происхождения и установка ПО из неофициальных источников, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.Она призывает быть осторожными в работе с различными рекламными флешками или любыми другими, которые не были вами куплены в официальном магазине, поскольку в них может содержаться троян. Ещё одна опасная ошибка, отмечает эксперт, это добавление в исключения в антивирусе целых каталогов и системных папок. "Исключения необходимо задавать максимально узко, конкретизируя до конкретного исполняемого файла", - предупреждает Михайлова.Третья опасная ошибка — установка ПО из неофициальных источников. Здесь можно снизить риск путем проверки всех инсталляционных пакетов на Virustotal перед их открытием и запуском, советует эксперт.
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технологии, анна михайлова
01:16 25.01.2022
 
Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком

Эксперт Михайлова назвала ошибкой при работе с ноутбуком установку нелицензионного ПО

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Среди главных ошибок при работе с ПК с точки зрения информационной безопасности можно выделить подключение USB-устройств неизвестного происхождения и установка ПО из неофициальных источников, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.
Она призывает быть осторожными в работе с различными рекламными флешками или любыми другими, которые не были вами куплены в официальном магазине, поскольку в них может содержаться троян. Ещё одна опасная ошибка, отмечает эксперт, это добавление в исключения в антивирусе целых каталогов и системных папок. "Исключения необходимо задавать максимально узко, конкретизируя до конкретного исполняемого файла", - предупреждает Михайлова.
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Третья опасная ошибка — установка ПО из неофициальных источников. Здесь можно снизить риск путем проверки всех инсталляционных пакетов на Virustotal перед их открытием и запуском, советует эксперт.
 
ТехнологииАнна Михайлова
 
 
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