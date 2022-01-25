https://ria.ru/20220125/noutbuk-1769342556.html

Чем опасен ноутбук

Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком - РИА Новости, 25.01.2022

Чем опасен ноутбук

Среди главных ошибок при работе с ПК с точки зрения информационной безопасности можно выделить подключение USB-устройств неизвестного происхождения и установка... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:16

2022-01-25T01:16

2022-01-25T01:16

технологии

анна михайлова

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Среди главных ошибок при работе с ПК с точки зрения информационной безопасности можно выделить подключение USB-устройств неизвестного происхождения и установка ПО из неофициальных источников, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.Она призывает быть осторожными в работе с различными рекламными флешками или любыми другими, которые не были вами куплены в официальном магазине, поскольку в них может содержаться троян. Ещё одна опасная ошибка, отмечает эксперт, это добавление в исключения в антивирусе целых каталогов и системных папок. "Исключения необходимо задавать максимально узко, конкретизируя до конкретного исполняемого файла", - предупреждает Михайлова.Третья опасная ошибка — установка ПО из неофициальных источников. Здесь можно снизить риск путем проверки всех инсталляционных пакетов на Virustotal перед их открытием и запуском, советует эксперт.

https://ria.ru/20210926/nadezhnost-1751673593.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, анна михайлова