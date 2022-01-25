https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html

Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW

Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW - РИА Новости, 25.01.2022

Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW

Британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях Киев получил от... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:48

2022-01-25T17:48

2022-01-25T19:11

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россия

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях Киев получил от Великобритании, передает информационное агентство Минобороны Украины "АрмияInform".Как ранее заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, Лондон поставит киевским военным легкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны". При этом главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов позднее отметил, что Великобритания передала Киеву NLAW — лучшие в мире гранатометы для боя в городе, не имеющие аналогов в России."Сегодня в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях как помощь Вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании", — говорится в сообщении.На занятие прибыл начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук. Он пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании на Украине ORBITAL и ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения NLAW.Он поблагодарил высшее военное руководство Украины "за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас", а правительство Великобритании и инструкторов миссии ORBITAL — "за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом".Страны НАТО продолжают поставлять вооружение на Украину. Так, в воскресенье Киев также получил вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220125/krym-1769433272.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769443985.html

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в мире, киев, великобритания, дмитрий песков, министерство обороны украины, юрий бутусов, вооруженные силы украины, россия, бен уоллес