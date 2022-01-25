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https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html
Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW
Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW - РИА Новости, 25.01.2022
Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW
Британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях Киев получил от... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:48
2022-01-25T19:11
в мире
киев
великобритания
дмитрий песков
министерство обороны украины
юрий бутусов
вооруженные силы украины
россия
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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях Киев получил от Великобритании, передает информационное агентство Минобороны Украины "АрмияInform".Как ранее заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, Лондон поставит киевским военным легкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны". При этом главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов позднее отметил, что Великобритания передала Киеву NLAW — лучшие в мире гранатометы для боя в городе, не имеющие аналогов в России."Сегодня в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях как помощь Вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании", — говорится в сообщении.На занятие прибыл начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук. Он пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании на Украине ORBITAL и ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения NLAW.Он поблагодарил высшее военное руководство Украины "за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас", а правительство Великобритании и инструкторов миссии ORBITAL — "за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом".Страны НАТО продолжают поставлять вооружение на Украину. Так, в воскресенье Киев также получил вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220125/krym-1769433272.html
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в мире, киев, великобритания, дмитрий песков, министерство обороны украины, юрий бутусов, вооруженные силы украины, россия, бен уоллес
17:48 25.01.2022 (обновлено: 19:11 25.01.2022)
 
Британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW

"АрмияInform": британские инструкторы начали готовить ВСУ к применению комплексов NLAW

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryБританский военный инструктор обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW во Львове. 25 января 2022
Британский военный инструктор обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW во Львове. 25 января 2022 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Британский военный инструктор обучает украинских военнослужащих использованию легкого противотанкового ракетного комплекса NLAW во Львове. 25 января 2022
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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Британские инструкторы готовят украинских военных к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях Киев получил от Великобритании, передает информационное агентство Минобороны Украины "АрмияInform".
Как ранее заявил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес, Лондон поставит киевским военным легкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны". При этом главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов позднее отметил, что Великобритания передала Киеву NLAW — лучшие в мире гранатометы для боя в городе, не имеющие аналогов в России.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
14:32
В Крыму заявили об активизации украинских военных у границ полуострова
"Сегодня в 184-м учебном центре Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях как помощь Вооруженным силам Украины были предоставлены правительством Великобритании", — говорится в сообщении.
На занятие прибыл начальник Национальной академии Сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук. Он пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании на Украине ORBITAL и ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения NLAW.
"Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов", — цитирует агентство Ткачука.
Он поблагодарил высшее военное руководство Украины "за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас", а правительство Великобритании и инструкторов миссии ORBITAL — "за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом".
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
15:08
Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине
Страны НАТО продолжают поставлять вооружение на Украину. Так, в воскресенье Киев также получил вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.
Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
В миреКиевВеликобританияДмитрий ПесковМинистерство обороны УкраиныЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныРоссияБен Уоллес
 
 
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